[Communiqué] Plusieurs entreprises du Calvados au Salon du Made in France 2021

Le Salon du Made in France (MIF EXPO) s’est tenu à Paris, Porte de Versailles, du 11 au 14 novembre dernier. Ce grand rendez-vous a mis à l’honneur des entreprises de toute taille qui ont fait le choix de fabriquer et de produire dans l’Hexagone. Cette année, soit la 9e édition, il a réuni plus de 650 exposants de toute la France.

Quelque 33 entreprises de Normandie étaient présentes. Certaines d’entre elles sont issues du Calvados, dont le spécialiste des couverts et de la vaisselle, Degrenne, et la société Flit 1860, fabricant de filets, de cordons et d’écharpes de portage. S’y ajoutent la biscuiterie Jeannette, Ergomeuble et le fabricant d’aliments pour chiens et chats La Normandise. L’entreprise Truc en Bois et la marque La Française par B. Solfin ont également répondu à l’appel. Ces sociétés ont été regroupées sur un espace de 500 m² sous la bannière « Normandie », qui a fait partie des régions les plus représentées lors de cette édition du MIF EXPO.