[Communiqué] Ploërmel : la société Les Celluloses de Brocéliande choisit l’énergie éolienne produite localement

L’unité de production Agromousquetaire Les Celluloses de Brocéliande, implantée à Ploërmel (Morbihan), est spécialisée dans la fabrication de produits d’hygiène bébé et féminine. Depuis un an, elle confectionne également des masques sanitaires. Avec ses treize lignes de production, dont cinq pour les masques, cette entreprise nécessite d’importants besoins électriques.

La société Les Celluloses de Brocéliande a décidé d’utiliser de l’énergie éolienne, produite localement, pour son électricité. Ce projet est valable une année et pourra être reconduit. Ainsi, depuis le mois de juillet, la consommation de l’unité de production est entièrement couverte par de l’énergie provenant du parc éolien La Butte des Fraus, situé dans la commune de Ménéac (Morbihan). Ce site compte six éoliennes avec une capacité de production de 16 gigawatts par an. Dans la gestion de ce projet et sa mise en place, GazelEnergie, fournisseur d’énergie, accompagne l’entreprise Les Celluloses de Brocéliande. Il est aussi garant de l’origine de l’électricité et de son approvisionnement. Quant à EDF Renouvelables, développeur et producteur d’énergie renouvelable, il est chargé de la production d’électricité et de la maintenance du parc éolien.