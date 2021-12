[Communiqué] Plescop : les premières commandes du Tiwal 2 XL seront honorées en mars 2022

La société Tiwal, implantée à Plescop (Morbihan), s’est positionnée sur le marché de la fabrication de voiliers à coques gonflables, montables et démontables. L’entreprise, dirigée par Marion Excoffon, a annoncé récemment le lancement du Tiwal 2 XL, qui rejoint la famille des bateaux gonflables Tiwal. Ces derniers sont des dériveurs à voile, facilement maniables, et qui peuvent même être stockés dans le coffre d’une voiture. Le Tiwal 2 XL, qui peut accueillir à son bord deux adultes et un enfant, est plus long de 40 cm que le Tiwal 2, qui mesure 2,80 m.