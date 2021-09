[Communiqué] Plan France Relance : huit nouvelles entreprises retenues dans le Maine-et-Loire

Dans le département du Maine-et-Loire, huit nouvelles entreprises viennent d’être choisies par le plan France Relance, lancé par l’État dans le but de dynamiser et de soutenir l’économie française. Le spécialiste de films plastiques pour l’agroalimentaire Palamy (May-sur-Èvre), l’entreprise Sogal (Chemillé-en-Anjou), fabricant de charpentes et autres menuiseries, et MFC SAS (Montrevault-sur-Èvre), spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures, font partie des élus.

S’y ajoutent le Groupe BMI (Montrevault-sur-Èvre), opérant dans le secteur de la mécanique industrielle, le fabricant d’équipements d’ateliers et de matériel de levage Marolotest (Cholet), et le spécialiste des produits biostimulants utilisables en agriculture biologique Iftech (Ponts-de-Cé). L’industrie cosmétique ACP (Montreuil-Bellay) et la boucherie pour la restauration JA Gastronomie (Saint-Barthélemy-d’Anjou) rallongent cette liste.

Ces entreprises ont été sélectionnées pour leurs projets abordant les grands enjeux actuels de l’industrie, que sont la modernisation des outils de production et de développement de l’industrie 4.0, ainsi que la transition écologique et la préservation du savoir-faire.