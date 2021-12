[Communiqué] Plan de relance : Kem One soutenu dans la construction d’une chaufferie biomasse à Balan

Le 20 novembre 2021, 42 lauréats de l’appel à projets « Décarbonation de l’industrie » ont été dévoilés par les ministères de l’Écologie, de l’Économie et de l’Industrie. Parmi ces nouveaux bénéficiaires du plan de relance figure le groupe Kem One, spécialisé dans la fabrication de matières plastiques de base, implanté à Lyon. Une subvention lui est ainsi accordée pour la construction d’une chaufferie biomasse sur son site de fabrication de PVC à Balan (Ain).

La future unité d’une puissance de 18 MW exploitera les déchets de bois afin de produire 120 Gigawatts thermaux de vapeur par an. Alimentée par 35 500 tonnes de déchets provenant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle fournira 80 % de la consommation de gaz nécessaire pour le fonctionnement de l’usine Kem One. Pour le groupe, ce projet permettra de soustraire de ses émissions de gaz à effet de serre 24 572 tonnes de CO2 par an. L’opération fait partie de ses engagements inscrits dans l’initiative French Business Climate Pledge.