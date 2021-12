[Communiqué] Plan de relance : Ineos sera soutenu dans son projet PolyDécarb

Le Gouvernement a publié une nouvelle liste de bénéficiaires du plan de relance le 19 novembre 2021. Il s’agit des 28 nouveaux lauréats de l’appel à projets « Efficacité énergétique et décarbonation des procédés ». Parmi eux figure le groupe Ineos, spécialisé dans le secteur de la chimie. Cette enseigne originaire du Royaume-Uni recevra une subvention dans la réalisation du projet PolyDécarb. Ce dernier porte sur la conversion à la biomasse de la chaufferie charbon, implantée à Sarralbe (Moselle). Cette unité produit notamment de la vapeur pour l’usine de polyoléfines d’Ineos Polymers.

La future chaudière biomasse développera une puissance de 42 MW. Elle permettra une économie de 70 000 tonnes de CO2 d’origine fossile par an. Le projet de conversion s’inscrit, entre autres, dans le cadre d’une meilleure valorisation des déchets en bois. Il participe également au verdissement de la production de polymères utilisés dans la fabrication des emballages alimentaires, des bouteilles de lait, des pièces automobiles ou encore des tuyaux d’eau et de gaz. Précisons que ce projet PolyDécarb sera le fruit d’une collaboration entre Veolia Industries Global Solutions et Ineos.