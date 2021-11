[Communiqué] Plan de relance : deux nouveaux lauréats en Gironde

Les nouveaux lauréats des fonds de soutien aux investissements du secteur nucléaire et au renforcement des compétences de la filière nucléaire ont été dévoilés le 19 octobre 2021. Deux projets sont portés par des entreprises girondines. Le premier, intitulé « robot NB-120 », est développé par la PME Nimbl'Bot. Ce concepteur de robots industriels, implanté à Saint-Médard-en-Jalles, souhaite accélérer la commercialisation de son modèle NB-120 destiné à l’industrie nucléaire. Il s’agit d’un robot porteur qui peut évoluer dans les zones confinées.

Le second projet est le « Chantier École Virtuel » (CEV) de l’association E-Clide. À travers son initiative, cette association d’industriels, PME, start-up et laboratoires, siégeant à Saint-Aubin-de-Blaye (Gironde) veut proposer des formations sur les interventions en environnement nucléaire. Ce service sera accessible à l’aide d’une plateforme numérique qui sera mise en service au second semestre 2022. Précisons que l’association prévoit de délivrer plusieurs dizaines de milliers de formations par an en ciblant particulièrement les entreprises de la filière nucléaire.