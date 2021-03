[Communiqué] Phimeca : une entreprise à mission dans les secteurs des data sciences et de la modélisation physique

Phimeca est une société d’ingénierie créée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) en 2001. Convaincue que la réduction de l’impact environnemental des activités humaines ne pourra pas se concrétiser sans le développement de méthodes d’ingénierie innovantes et sans l’épanouissement des employés, la société se lance dans une démarche d’entreprise à mission. Elle est l’une des premières entreprises françaises à disposer de ce statut. Sa raison d’être est de « construire ensemble une industrie respectueuse de l’homme et de son environnement par une ingénierie innovante ».

À titre de rappel, la qualité d’entreprise à mission a été introduite par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) pour reconnaître la possibilité aux sociétés intéressées de se doter d’une « raison d’être » dans leurs statuts, en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux de leurs activités. Autrement dit, ce statut a une finalité d’ordre social et environnemental, en plus d’un objectif lucratif.