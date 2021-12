[Communiqué] Peynier : PMB présente à la conférence Flash Radiotherapy & Particle Therapy

La société PMB a participé à la conférence Flash Radiotherapy & Particle Therapy qui a eu lieu du 1er au 3 décembre à Vienne (Autriche).

Spécialisée dans la conception d’assemblages mécaniques complexes et d’accélérateurs de particules, la société PMB a plus de 30 ans d’expérience. Son site de production principal est situé dans le sud de la France, dans la commune de Peynier (Bouches-du-Rhône). L’entreprise dispose également d’une unité de production industrielle à Sousse (Tunisie).

Présente régulièrement à des salons et conférences dédiés à la radiothérapie, PMB a participé dernièrement à la conférence sur la radiothérapie Flash et la thérapie par particules (FRPT) qui s’est tenue à Vienne du 1er au 3 décembre 2021. Il s’agit d’un événement innovant qui cherche à réunir les scientifiques et les professionnels intéressés par la radiothérapie utilisant des protons, des électrons, des photons et des ions chargés. Notons que la conférence était réalisée à distance en raison des dernières mesures relatives à la pandémie de Covid-19 en Autriche.

PBN sera, en outre, présente au sommet des radiopharmaceutiques ciblées (Targeted Radiopharmaceuticals Summit) du 7 au 9 décembre à Berlin. Cette plateforme permettra à cette entreprise de l’industrie pharmaceutique de discuter des défis et des opportunités auxquels elle est confrontée.