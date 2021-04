[Communiqué] Perfect Memory : Emmanuel Wiley est nommé au poste de directeur général

Lors de la nomination du nouveau directeur général, Steny Solitude, président et fondateur de Perfect Memory, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir Emmanuel qui aura la responsabilité de mettre en place la stratégie et les ressources nécessaires à l’accélération de notre développement, notamment dans des secteurs plus particulièrement exposés aux big data, ainsi qu’à l’international. » Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de développement de cette entreprise spécialisée dans l’automatisation de la compréhension, de l’analyse et de l’enrichissement de données. Elle prévoit par ailleurs d’embaucher 27 nouveaux collaborateurs d’ici deux ans.

« Mon objectif sera d’accompagner les équipes, ainsi que la mutation de l’entreprise vers une organisation plus mature et plus structurée, mais également de préparer l’étape suivante au travers d’une levée de fonds plus significative à horizon 2022 », confie Emmanuel Wiley.