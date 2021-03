[Communiqué] Pays de Lunel : deuxième édition des Trophées de l’Économie

Dans le département de l’Hérault, la Communauté de communes du Pays de Lunel a lancé, au mois de décembre dernier, la 2e édition des Trophées de l’Économie, en soutien au dynamisme des entreprises et au développement durable. Ce concours met en lumière les entrepreneurs qui se démarquent par leur énergie, leurs produits, leurs idées innovantes et leurs services. Il s’adresse aux commerçants, artisans, agriculteurs, autoentrepreneurs, TPE et PME du Pays de Lunel.

Cette 2ème édition des Trophées de l’Économie est axée sur trois catégories : « ambition et nouveauté », « empreinte locale et écologique », et « image et concept ». Trois lauréats seront récompensés et bénéficieront chacun d’une enveloppe de 3 500 €, d’une visibilité sur les outils de communication de la Communauté de communes et de ses partenaires, ainsi que d’invitations pour la soirée événementielle de remise des prix. Celle-ci est prévue au mois de mai 2021.