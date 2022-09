[Communiqué] Pas-de-Calais : Waga Energy et Séché Environnement collaborent pour la production de gaz renouvelable.

L’entreprise Waga Energy, établie à Meylan (Isère), est spécialisée dans l’ingénierie des gaz. Elle vient d’entrer en collaboration avec le groupe Séché Environnement, la maison mère de l’exploitant Opale Environnement, qui œuvre dans le domaine de la gestion des déchets. Ce partenariat porte sur la production de gaz naturel.

Le site de stockage de Séché Environnement, implanté à Sainte-Marie-Kerque (Pas-de-Calais), sera destiné à la fabrication d’une unité d’épuration de biométhane d’ici à 2023. Le groupe exploite et recycle environ trois millions de tonnes de déchets industriels par an. Rappelons qu’il dispose de plus de 120 sites répartis dans le monde, dont une cinquantaine en France.

Cet accord de partenariat permettra de changer en biométhane le gaz émis par la fermentation des déchets. Le groupe Séché Environnement entend porter sa capacité de production à 20 GWH par an. Le projet vise également la réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre du groupe d’ici à 2030.