[Communiqué] Pas-de-Calais : un nouvel atelier pour Envie Nord à Hénin-Beaumont

Depuis mars 2022, l’entreprise Envie Nord s’est dotée d’un nouvel atelier à Hénin-Beaumont, dans le département du Pas-de-Calais. L’atelier est ouvert depuis environ six mois. L’entreprise d’insertion a inauguré ce nouveau site en présence du Groupe Vitamine T et du président de la fédération Envie en septembre dernier.

Grâce à ce nouvel atelier de près de 3 000 m2, Envie Nord entend poursuivre son développement. Rappelons qu’il s’agit d’une entreprise d’insertion luttant contre la précarité et l’exclusion. Elle est spécialisée dans la collecte, la rénovation et la vente d’équipements électriques et électroniques. D’ici à 2023, elle projette d’ouvrir une boutique dans son nouveau site. Par ailleurs, l’entreprise ambitionne de s’agrandir dans le territoire et de franchir le seuil des 1 800 appareils rénovés d’ici à la fin de l’année.

Cette opération s’est effectuée par le biais de partenariats. Envie Nord collabore notamment avec l’entreprise Boulanger, une enseigne de distribution d’électroménager et de multimédia.