[Communiqué] Pas-de-Calais : trois nouveaux actionnaires pour la société Crepim

Le Centre de recherche et d’étude sur les procédés d’ignifugation des matériaux (Crepim) poursuit sa stratégie de croissance. Depuis 2017, la PME dispose d'un laboratoire spécialisé dans les batteries lithium-ion. Celui-ci, situé à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), développe, teste et certifie des formulations résistantes au feu pour les entreprises opérant dans le secteur du transport de masse, du bâtiment, de l'électricité et du textile.

La société a récemment accueilli trois nouveaux actionnaires, Bpifrance, IRD Invest et Finorpa. L'entrée au capital de ces trois entités s'accompagne d’un apport total de 2,75 millions d'euros. Cette somme servira principalement à soutenir des projets de croissance organique et externe de la firme. Pour Crepim, cet investissement devrait lui permettre d’atteindre ses objectifs, notamment de diversification des tests et de recyclage des batteries. Ce secteur dispose d'un fort potentiel grâce à l'implantation d'un grand nombre d'usines dans la région des Hauts-de-France.