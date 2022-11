[Communiqué] Pas-de-Calais : Staphyt renforce sa présence au Brésil en rachetant trois sociétés.

Staphyt, dirigée par Arthur Boisleux et implantée à Inchy-en-Artois (Pas-de-Calais), est une entreprise familiale fondée en 1989. Elle est spécialisée dans la réalisation d’essais de produits agricoles et l’authentification de produits phytosanitaires. L’entreprise, disposant de plus de 76 sites d’essais à travers trois continents, a racheté trois entreprises au Brésil dans le cadre de la continuité de sa politique de croissance externe.

Il s’agit notamment de Promip Serviços, un cultivateur de soja, de cannes à sucre et d’agrumes, de Leisor de Empresas LTDA, dont l’activité est la réglementation des intrants agricoles et l’enregistrement des brevets et enfin, de Phytus Group, spécialisée dans les essais de semences hybrides, rachetée en septembre 2022. Rappelons qu’en 2021, le laboratoire Rovaltain, qui étudie l’écotoxicologie, a également rejoint le groupe.

Avec ces différentes acquisitions, Staphyt entend renforcer son expertise dans le secteur de la phytopathologie. Par ailleurs, ces rapprochements vont lui permettre de renforcer la section de recherche sur de nouvelles espèces face à l’impact du changement climatique.