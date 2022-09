[Communiqué] Pas-de-Calais : Raylam s’installe dans le Carré des Affaires à Calais.

Raylam est une entreprise originaire de Calais (Pas-de-Calais) créée en 2021. Elle est spécialisée dans les télécommunications et la fibre optique. Elle œuvre pour l’installation de la fibre optique dans le Nord-Pas-de-Calais et compte élargir sa zone d’intervention. La start-up a ouvert son siège dans les locaux du Carré des Affaires by CCI Littoral Hauts-de-France. C’est un lieu d’échanges d’expériences pour les jeunes entrepreneurs dans la zone d’activités Marcel-Doret.

À la suite de son installation sur le nouveau site, Raylam ambitionne de collaborer avec les autres entreprises présentes dans le Carré des Affaires, dont Matching RH. Elle prévoit également une campagne de recrutement afin de développer son activité dans le secteur. Par ailleurs, Raylam bénéficiera des services d’accompagnement et de conseil du CCI Littoral en tant que jeune pousse. Avec ce statut, elle dispose d’un taux préférentiel dégressif pour son loyer au cours des dix premiers mois et demi.