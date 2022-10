[Communiqué] Pas-de-Calais : R3 (Réseau Recharge Rapide) crée avec deux autres partenaires la plateforme « R3 Infra invest »

L’entreprise R3 (Réseau Recharge Rapide), filiale du groupe DBT, fabricant et exploitant de bornes de charge pour véhicules électriques, est basée à Brebières (Pas-de-Calais). En collaboration avec Amundi Transition Energétique et la Banque des territoires, elle a lancé la création de « R3 Infra invest ». Cette plateforme vise à transformer et à démocratiser les usages en matière de mobilité électrique. L’objectif est d’accélérer l’installation de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques sur tout le territoire.

Dans le cadre de ce programme, les trois partenaires investiront une somme de 50 millions d’euros, dont 20 % pris en charge par le groupe DBT et 80 % par Amundi Transition Energétique et la Banque des territoires.

Ce projet d’infrastructures de recharge de véhicule électrique (IRVE) concerne le déploiement d’environ 1 000 points de charge rapide produisant une puissance électrique d’environ 100 000 MWh. Avec le chargeur rapide Ultra de R3, la recharge simultanée de trois véhicules électriques en moins de 20 minutes sera rendue possible.

« R3 Infra invest » sera gérée par R3. Cette plateforme devrait permettre à l’entreprise de renforcer son réseau et de conclure de nouveaux accords commerciaux dans la construction et l’exploitation de bornes de recharge