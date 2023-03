[Communiqué] Pas-de-Calais : Prysmian Group annonce un investissement de 10,6 millions d’euros pour son usine de Billy-Berclau

Prysmian Group est une société italienne spécialisée dans la fabrication de câbles destinés aux secteurs des télécommunications et de l’énergie. L’entreprise a lancé un plan d’investissement de 10,6 millions d’euros pour son usine de Billy-Berclau (Pas-de-Calais), dans les Hauts-de-France. La somme investie sera allouée à l’acquisition et à l’installation de nouveaux équipements industriels. Ces outils permettront notamment d’accroître la capacité de production de ce site.

Par ailleurs, le groupe entend assurer la compétitivité et la rentabilité de cette unité de production. Il veut également conforter sa position de leader sur le marché de la fourniture de fibre optique pour le secteur des télécommunications. En ce sens, il compte répondre de façon plus optimale aux besoins actuels et futurs de ses clients, tant dans le domaine technologique que dans le domaine économique.

Engagé dans la transition écologique, Prysmian Group compte s’orienter vers de nouvelles matières premières sur son site du Pas-de-Calais, afin de diminuer sa consommation d’énergie lors du processus de fabrication. Le déploiement de ce nouveau procédé devrait se faire sur trente-six mois, pour une industrialisation programmée pour la fin de l’année 2025.