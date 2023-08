[Communiqué] Pas-de-Calais : projet AERO-HDF, collecte de données scientifiques à basse altitude

Pour les besoins d’une campagne scientifique sur les aérosols, un avion basé à l’aéroport de Marck-en-Calaisis (Pas-de-Calais) survolé à très basse altitude les départements du Pas-de-Calais et du Nord, en juillet 2023. L’objectif : analyser la qualité de l’air, déterminer l’origine des particules et évaluer leur dispersion sur le territoire. Cette étude, baptisée « AERO-HDF », associe notamment le laboratoire Labex Cappa PC2A (Laboratoire de physicochimie des processus de combustion et de l’atmosphère) de Villeneuve-d’Ascq, le Centre national d’études spatiales (CNES) et l'Institut de recherches pluridisciplinaires en sciences de l'environnement (IRePSE).

Ce projet, mené en collaboration avec la région Hauts-de-France, a bénéficié d’un budget de plus de 125 000 euros. Labex Cappa PC2A, spécialisé dans la chimie atmosphérique et dans la physique des particules, a contribué à la planification, à la mise en œuvre ainsi qu’à l’analyse des données. Le CNES, quant à lui, a apporté un soutien logistique en fournissant l’avion et en assurant la sécurité des vols. L’IRePSE, une structure fédérative de recherche labellisée, a réalisé des mesures complémentaires sur le terrain, ainsi que l’analyse des échantillons prélevés.