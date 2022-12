[Communiqué] Pas-de-Calais : programme K6, la transformation de l’usine Eqiom de Lumbres

La cimenterie Eqiom est née, en 2015, d’une fusion entre Holcim France et le groupe irlandais CRH, leader mondial des matériaux de construction. La société envisage de transformer son site de Lumbres (Pas-de-Calais) à travers le programme K6, lancé en 2019. Ce projet vise à atteindre la neutralité carbone et à relocaliser en France la production de clinker, aujourd’hui importé. Précisons qu’il s’agit d’un constituant du ciment obtenu par calcination d’un mélange d'acide silicique d’alumine, d’oxyde de fer et de chaux.

Il prévoit notamment la création d’un nouveau four de cuisson de clinker qui représente un investissement d’environ 200 millions d’euros. L’initiative inclut également la mise en œuvre d’une solution de captage du dioxyde de carbone.

Le projet K6 bénéficie du financement de la Commission européenne dans le cadre de son fonds dédié à l’innovation. Rappelons que l’usine de Lumbres a accueilli, en juillet 2022, la cérémonie officielle de remise de la subvention.

Selon le calendrier prévisionnel, la construction du four devrait débuter en 2023 pour une mise en service en 2026. La seconde phase de travaux s’étalera ensuite jusqu’en 2028.