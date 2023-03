[Communiqué] Pas-de-Calais : Proferm s’équipe des soudeuses SL4 FF EVO de Graf Synergy

L’entreprise Proferm est un fabricant d’articles de menuiserie, originaire de Douvrin (Pas-de-Calais). Elle se positionne sur le marché des fenêtres et des portes haut de gamme (en PVC et en aluminium). Dans l’optique de maintenir ses engagements de qualité auprès de ses clients, elle a décidé de renforcer son parc de machines à souder. Ainsi, en février 2023, l’entreprise a commandé, auprès du distributeur Ryko France, trois soudeuses SL4 FF EVO conçues par le spécialiste italien de l’automatisation, Graf Synergy. Il s’agit d’outils servant à réaliser des soudures en grain d’orge sur les jointures des cadres.

L’opération représente un investissement de plusieurs millions d’euros. Selon Proferm, l’acquisition de ces équipements permettra d’améliorer la qualité de finition de ses produits et de prolonger leur durée de vie, grâce à la prévention des fuites d’eau et d’air. L’objectif de l’entreprise est aussi d’apporter plus de rapidité et de précision à son processus de fabrication.