[Communiqué] Pas-de-Calais : Proferm accueille un nouvel actionnaire majoritaire

L’entreprise Proferm, établie à Douvrin (Pas-de-Calais), se positionne sur le marché de la menuiserie aluminium, du PVC et de l’hybride. La société vient d'accueillir un nouvel actionnaire majoritaire dans ses rangs. Les fonds de transmission du NCI, en collaboration avec FE2T (IRD Invest) et CEDF Capital, ont procédé à cette opération pour un montant d’investissement compris entre 15 et 20 millions d’euros.

Cette prise de participation au capital se fera conjointement avec Vincent Dejonghe, fondateur de Proferm, et Étienne Gruyez, qui prendront à cette occasion la direction du groupe. Afin de développer les activités de Proferm, les nouveaux actionnaires avancent trois enjeux majeurs. Ils entendent ainsi veiller à ce que le centre de décision de l'entreprise soit maintenu en Hauts-de-France. Ils prévoient aussi de poursuivre le processus de croissance et d'expansion de l'emploi local.

NCI accompagne la société dans cette nouvelle étape de son développement. Cet investissement s’inscrit dans sa politique et dans sa volonté de participer à l’accélération de la croissance des entreprises du territoire.