[Communiqué] Pas-de-Calais : présentation des nouvelles bennes agricoles de Benalu à la Foire de Châlons et au salon Innov-Agri 2023

La société Benalu, établie à Liévin (Pas-de-Calais), est spécialisée dans la construction de bennes pour poids lourds. Elle faisait partie des industriels qui ont participé à la Foire de Châlons, du 1er au 11 septembre 2023, et au salon Innov-Agri 2023, du 5 au 7 septembre.

Ces événements ont permis à la firme de renforcer son ancrage territorial ainsi que de multiplier ses échanges et partenariats commerciaux. Par ailleurs, Benalu a également profité de ces occasions pour présenter sa nouvelle gamme de bennes agricoles Agrialu. Cette dernière se compose de deux modèles : Agrialu 88 et Agrialu 95. Ceux-ci se distinguent notamment par la longueur de leur caisse, de 8,80 et de 9,50 mètres. Ces engins monocoques sont plus légers que d’autres modèles et permettent un chargement supérieur sans dépasser les limites autorisées. Ces équipements peuvent recevoir une suspension pneumatique ou mécanique à lames-ressorts.