[Communiqué] Pas-de-Calais : participation de l’entreprise Arc France à l’édition 2023 de la Grande Exposition du Fabriqué en France

Établie à Arques, dans le département du Pas-de-Calais, la société Arc France est spécialisée dans la conception de solutions en verre innovantes et durables. Elle faisait partie des entreprises qui ont participé à l’édition 2023 de la Grande Exposition du Fabriqué en France qui s’est déroulée les 1er et 2 juillet 2023 au palais de l’Élysée à Paris.

La collection de verres Exaltation de la marque Chef & Sommelier d’Arc France figurait parmi les 124 produits sélectionnés pour participer à la Grande Exposition du Fabriqué en France. Conçue et fabriquée à Arques, elle se décline en deux lys inédits de 30 et 35 cl. Ils se caractérisent par leur matériau Krysta hautement transparent et leur large surface d’évaporation illustrant l’authenticité du savoir-faire français.

Les verres Exaltation ont été aussi exposés à Bercy, au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Cette présentation s’est déroulée dans le cadre des Journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre derniers.