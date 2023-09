[Communiqué] Pas-de-Calais : partenariat entre le Groupe CB et Ecocem

En juin 2023, le Groupe CB, exploitant de carrières implanté près de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), à travers sa filiale CB Green, a signé un partenariat avec le cimentier Ecocem établi à Aix-en-Provence (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Cette coopération s’articulera autour de la décarbonation de l’industrie cimentière. En effet, les deux structures s’associent pour former un nouveau joint-venture ( une coentreprise) qui investira progressivement 60 millions d’euros pour installer à Dunkerque (Nord) un broyeur de filler calcaire. Ce produit, présent dans la composition du ciment, est un élément clé de la solution technologique « ACT », dévoilée par Ecocem fin 2022. Celle-ci permettra une production de ciment capable de se décarboner jusqu’à 70 %, en utilisant moins de clinker (produit de la cuisson des constituants principaux du ciment, à la sortie du four, mais avant broyage), de laitier (sous-produit métallurgique essentiellement composé de silicates et formé au cours des fusions d’élaboration) et d’eau.

Ce broyeur entrera en exploitation mi-2025, avec pour objectif d’atteindre une capacité maximale de 600 000 tonnes d’ici à 2030. En concluant cet accord, les deux industriels, qui s’appuient sur leurs expertises complémentaires, ont pour ambition d’accélérer le déploiement de solutions bas carbone dans tout le secteur de la construction.