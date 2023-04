[Communiqué] Pas-de-Calais : nouvelle usine de recyclage de batteries lithium-ion à Harnes pour l’entreprise Li-Cycle

Li-Cycle a officialisé fin mars 2023 son projet d’implantation sur le sol français. Cette entreprise canadienne va ainsi se doter d’une usine de recyclage de batteries lithium-ion à Harnes (Pas-de-Calais). La nouvelle infrastructure sera opérationnelle dans le courant de l’année 2024.

À son démarrage, le site aura une capacité de traitement de 10 000 tonnes de matériaux par an et emploiera une trentaine de personnes. À terme, il traitera jusqu’à 25 000 tonnes. La technologie brevetée par Li-Cycle sera déployée dans cette unité. Cette solution permet de recycler tous types de batteries lithium-ion, avec un taux de récupération des matières premières allant jusqu’à 95 %. Les matériaux récupérés, notamment le lithium, le cobalt et le nickel, seront réintégrés dans la chaîne d’approvisionnement, réduisant ainsi l’extraction de ces composants rares.

Cette unité permettra à la société de mieux se positionner sur le marché des batteries en France, notamment dans les Hauts-de-France. Précisons que la région va compter trois grosses nouvelles usines de batteries, dont une de la société grenobloise Verkor, qui se situera à Dunkerque (Nord).