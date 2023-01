[Communiqué] Pas-de-Calais : Lhoist bénéficiera de 120 millions d’euros de crédits européens pour décarbonner son site Chaux et Dolomies du Boulonnais à Réty

Lhoist est un groupe belge spécialisé dans la production et la commercialisation de chaux vive. La société va obtenir 120 millions d’euros de crédits européens pour son programme de décarbonation du site Chaux et Dolomies du Boulonnais (CDB) implanté à Réty (Pas-de-Calais). Cette aide s’inscrit dans le cadre du Fonds d’innovation européen.

Ce projet aura pour objectif de purifier environ 95 % de CO 2 provenant des fours à chaux de l’usine de Réty, soit 600 000 tonnes de dioxyde de carbone émises par an. Air Liquide, un groupe industriel français spécialisé dans les gaz industriels, équipera ce site d’une unité de captage de CO 2 . Celle-ci fera passer le dioxyde de carbone de l’état gazeux à l’état liquide pour ensuite être stocké sur le port de Dunkerque et transporté en mer du Nord. Les nouvelles installations seront mises en service à partir de l’année 2028.