[Communiqué] Pas-de-Calais : le groupe Idéa collabore avec Alcatel Submarine Networks Calais

Le groupe Idéa est un accompagnateur d’entreprises dans la transformation logistique et dans l’accélération des performances. Il a signé un accord de partenariat avec Alcatel Submarine Networks (ASN), une entreprise spécialisée dans la conception, la pose, et la maintenance de câbles de fibre optique sous-marins. Le groupe a pris en charge la digitalisation du dépôt logistique d’ASN Marine à Calais (Pas-de-Calais).

De nombreux avantages sont à la clé pour cet entrepôt connecté. Les données concernant les stocks et les équipements sont disponibles en temps réel. L’interface intuitive permettra également aux opérateurs et aux clients d’avoir les informations concernant les interventions faites par ASN Marine. Idéa a également procédé à la mise en place d’une nouvelle solution logistique 100 % adaptée aux réparations en urgence de câbles sous-marins. Les recherches de câbles et de documents associés seront plus rapides en cas d’alerte maintenance.

Par ailleurs, cette nouvelle démarche va renforcer la croissance de l’entreprise dans le nord de la France. Le dépôt connecté servira de modèle afin de déployer la nouvelle solution dans ses autres sites en France et à l’international.