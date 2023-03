[Communiqué] Pas-de-Calais : le groupe Coquelle vient de racheter les sociétés SDLT et STF

Le groupe Coquelle, implanté à Wancourt (Pas-de-Calais), est spécialisé dans le transport de vrac et de marchandises générales en France et à l’international. Le 14 février 2023, il a fait l’acquisition des sociétés SDLT et STF, un groupement d’entreprises situé à Servon (Seine-et-Marne). Ces dernières sont spécialisées dans l’affrètement, la distribution, la messagerie et la logistique. Avec ce rapprochement, le repreneur intègre dans son réseau une flotte de plus de 20 véhicules pour développer ses activités de distribution.

Ce rachat est la première acquisition de la firme en région parisienne et vient ainsi renforcer son maillage territorial. Cette opération intervient après la reprise, en septembre 2022, des entreprises Cotrama et LD Express, toutes les deux basées dans le Pas-de-Calais. Le groupement SDLT-STF, qui va porter le nom de Coquelle IDF, propose une capacité logistique de 17 000 m² et compte une quarantaine de collaborateurs. Cette structure continuera d’assurer ses activités et développera également celles du groupe Coquelle.