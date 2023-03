[Communiqué] Pas-de-Calais : lancement du projet AlinOVeg de l’entreprise Roquette

L’enseigne Roquette, établie à Lestrem (Pas-de-Calais), est à la tête d’un consortium dédié au développement de produits alternatifs aux produits laitiers. Baptisée « AlinOVeg », l’association d’entreprises regroupe la société Roquette, productrice de composés organiques d’origine végétale, le groupe Eurial (filiale lait d’Agrial) et le spécialiste des biotechnologies microbiennes Greencell. Elle inclut également l’université Lumière-Lyon-2 et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) ainsi que sa filiale Agri Obtentions.

Ce consortium a pour mission de développer, sur une période de cinq ans, une filière française de production de protéines végétales. Il prévoit de mettre au point de nouvelles variétés de légumineuses qui permettraient de fournir des ingrédients d’origine végétale pouvant remplacer les protéines laitières. L’initiative s’appuiera notamment sur la création de nouveaux procédés de valorisation et de sélection des variétés de légumes.

L’objectif est de proposer des solutions alternatives qui présentent des qualités fonctionnelles, nutritionnelles et organoleptiques optimales. Il s’agirait aussi de développer de nouvelles pratiques agricoles dans la culture du pois et de la féverole.

Le projet, soutenu par le programme France 2030, représente un investissement d’un montant de plus de 11 millions d’euros.