[Communiqué] Pas-de-Calais : lancement d’un nouveau modèle de batterie de 80 volts par EnerSys

Le groupe international EnerSys est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d’énergie pour les applications industrielles. Implanté en France via sa filiale EnerSys Sarl à Arras (Pas-de-Calais), il vient de dévoiler une nouvelle batterie haute performance. Il s’agit d’un modèle sans entretien, d’une puissance de 80 volts, issu de la gamme lithium-ion NexSys® iON.

Cette batterie est dotée d’un système intégré de gestion qui permet d’améliorer sa fiabilité et sa durée de vie. Elle bénéficie également d’une capacité de recharge rapide tout en proposant de longues périodes d’utilisation. Selon la firme, ce modèle disposerait d’une grande capacité de stockage, pour peu d’encombrement. En outre, il répondrait aux besoins des clients dans des domaines d’applications lourdes tels que l’équipement de chariots élévateurs ou de moteurs alimentés au diesel. La gamme de batteries lithium NexSys inclut déjà des modèles adaptés à de plus petites applications de traction et à des opérations de manutention.