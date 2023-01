[Communiqué] Pas-de-Calais : Laignel passe sous le giron de Spie Batignolles Énergie

Le 12 décembre 2022, Spie Batignolles, spécialiste des métiers de l’énergie et des services associés (génie climatique, fluides industriels), a finalisé la reprise totale de la société Laignel à Auchy-les-Mines (Pas-de-Calais). Celle-ci est un acteur reconnu dans la conception et l’installation de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation. Son champ d’action se concentre essentiellement dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et dans le nord de la région Île-de-France et dans l’Est.

L’implantation et le savoir-faire de Laignel vont permettre à Spie Batignolles Énergie de développer ses activités en génie climatique dans les Hauts-de-France, où il compte bien ancrer sa position. Rappelons que cette acquisition intervient après le rachat de la société Farasse Fluides, située à Cambrai. Pour Spie Batignolles, la reprise de Laignel et de Farasse Fluides prouve la solidité et la crédibilité de sa stratégie de croissance externe. Elle démontre sa capacité à trouver des opportunités de développement et des synergies avec les entreprises qui le rejoignent.