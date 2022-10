[Communiqué] Pas-de-Calais : la start-up Accro dispose d’un nouvel outil de production à Vitry-en-Artoi

Le 6 octobre 2022, la start-up Accro a ouvert ses portes pour une visite de présentation de son nouveau site de production. En activité depuis le mois de février dernier, la nouvelle usine est située à Vitry-en-Artois, dans le département du Pas-de-Calais. L’aménagement de ce local, soutenu par France Relance et France 2030, est chiffré à 10 millions d’euros.

Avec ce nouveau site, ce spécialiste de la production d’alternatives végétales à la viande augmentera sa capacité de production. D’une surface de 4 500 m², l’infrastructure est équipée d’un laboratoire de recherche et développement. Elle est également dotée d’une ligne de production et de conditionnement permettant une capacité de production de 5 000 tonnes par an. Pour son premier exercice, Accro envisage de produire 2 000 tonnes avec ses 50 salariés. Afin d’accompagner son développement, elle prévoit de travailler avec 180 collaborateurs d’ici à quelques années.

Pour étoffer ses offres, la start-up envisage de lancer de nouveaux produits d’ici à 2023. Ils s’ajouteront aux alternatives végétales au bœuf, au porc et à la volaille, en gamme fraîches et surgelées, qui sont déjà produites dans la nouvelle usine de Vitry-en-Artois.