[Communiqué] Pas-de-Calais : la société Transports BRAY récompensée par le prix Étoiles du Transport 2022

La liste des lauréats « Étoiles du Transport 2022 » a été dévoilée le 20 octobre 2022. L’événement a eu lieu durant la 19e édition du salon Technotrans au Parc des expositions de Nantes (Loire-Atlantique). Il récompense et valorise les parcours économiques, le développement et l’innovation du transport routier de fret. Au cours de cette cérémonie, six entreprises ont été distinguées. Parmi les gagnants, l’entreprise Transports BRAY, implantée à Méricourt (Pas-de-Calais), a remporté le prix de l’Étoile de la PME 2022.

Cette société de logistique s’est démarquée par sa stratégie, ses fondamentaux économiques et sa politique sociale. Un critère majeur qui a également fait la différence entre cette PME de transport et les autres est son approche écologique et sa stratégie environnementale. Elle ambitionne notamment de bâtir un modèle d’entreprise de transport maitrisant des approvisionnements énergétiques et verts. En outre, le groupe s'est également fixé pour objectif de réduire la consommation de diesel de 30 % dans les trois ans à venir.