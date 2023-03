[Communiqué] Pas-de-Calais : la société Leroy et Dassonville rejoint le groupe de transport Breger

Le groupe Breger, implanté à Laval (Mayenne), a fait l’acquisition de la société de transport Leroy et Dassonville, située à Lestrem (Pas-de-Calais). Cette croissance externe complète le maillage territorial du repreneur dans le nord du pays, notamment dans les Hauts-de-France.

Selon les dirigeants de Breger, cette région est un territoire dynamique et stratégique, avec un terminal rail-route important. Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans le cadre du plan de développement 2025 du groupe. Il souhaite notamment être présent partout dans l’Hexagone. Précisons que cette reprise intervient après le rachat de la firme bretonne TransWestt en 2020. Par ailleurs, cette nouvelle acquisition vient enrichir son offre ainsi que son équipe. Soulignons que la société Leroy et Dassonville compte environ 25 salariés et une flotte d’une vingtaine de véhicules.

Pour le transporteur du Pas-de-Calais, ce rapprochement va lui permettre de s’appuyer sur l’expertise, le réseau et les compétences d’un groupe reconnu dans son domaine. Rappelons que le propriétaire de l’entreprise nordiste cherchait à intégrer une structure de renom pour se développer. Jean-Max Barbet, son dirigeant actuel, reste à la tête de cette nouvelle filiale de Breger.