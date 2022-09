[Communiqué] Pas-de-Calais : La société Legras Industries reprise par Benalu qui devient Benalu-Legra

Le groupe Benalu, implanté à Liévin (Pas-de-Calais), a fait l’acquisition de l’entreprise Legras Industries, spécialisée dans la conception et la fabrication de semi-remorques à fond mouvant. Depuis plus de cent ans, Legras Industries participe activement à l’économie d’Epernay (Marne) et possède des unités de production d’environ 80 000 m².

Ce rachat permettra au groupe Benalu d’accroître sa productivité et de conquérir une nouvelle part de marché dans la production de véhicules de gros tonnage. Par ailleurs, l’objectif du groupe nouvellement constitué est de poursuivre le développement de la société Legras Industries. Cette dernière pourra s’appuyer sur le dispositif industriel, le réseau de distribution et les capacités d’achat de la société Benalu pour conforter sa présence en France et en Europe.

Enfin, ce rapprochement va multiplier le chiffre d’affaires du nouveau groupe Benalu-Legras. Précisons que Legras Industries réalise en moyenne un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 millions d’euros grâce à son activité de fabrication de semi-remorques et de solutions logistiques associées.