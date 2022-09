[Communiqué] Pas-de-Calais : la nouvelle usine de Naturopera a produit ses premières couches écologiques à Bully-les-Mines

En 2021, Naturopera a décidé de créer sa propre usine de production française de couches écologiques à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais). Cette stratégie permet à cette PME de participer à la préservation de l’emploi, de la souveraineté industrielle et de l’environnement.

Désormais opérationnelle, la nouvelle usine de Naturopera a produit les premières couches écologiques le 15 septembre 2022. Doté d’une ligne de production qui devrait produire 600 couches par minute, ce site emploie déjà une quarantaine de personnes. D’ici à deux ou à trois ans, l’entreprise prévoit de recruter 60 autres personnes.

Cette usine de Bully-les-Mines produira les marques Tidoo, Carryboo et Libellys de Naturopera. Elle commercialise également la marque de protections hygiéniques en coton bio Tadam et d’autres marques de produits d’entretien de la maison et de désinfection écologiques. Les produits des marques de Naturopera sont conçus sans substances toxiques ni allergènes.

L’aménagement de ce nouveau site est chiffré à 13 millions d’euros. Son inauguration aura lieu le 18 octobre prochain.