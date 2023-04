[Communiqué] Pas-de-Calais : la filiale française de Sicad emménagera à Douvrin en 2024

La succursale française du groupe italien Sicad quittera en 2024 son site actuel de Capinghem (Nord) pour s’installer à Douvrin, dans le département du Pas-de-Calais. Rappelons que cette succursale de 80 salariés est spécialisée dans la fabrication de mousse adhésive, de film de protection et de ruban d’emballage.

La nouvelle usine prendra place au sein du parc des industries Artois-Flandres. Les travaux seront lancés ce premier semestre 2023 pour une livraison au mois d’août 2024. Ce déménagement a pour objectif principal de moderniser l’outil de production de la filiale. L’usine actuelle et son matériel sont devenus vétustes. Par ailleurs, elle n’est plus en mesure d’accueillir de nouvelles machines. Grâce à cette nouvelle implantation, le groupe Sicad entend doter la manufacture d’outils de production de dernière technologie, et ce, avec les meilleures performances.

Pour accompagner la croissance de la filiale, notamment de cette nouvelle unité de production, 20 à 30 personnes vont être recrutées.