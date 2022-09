[Communiqué] Pas-de-Calais : la CD2E lance la première édition des « Trophées régionaux REV3 »

En partenariat avec la région des Hauts-de-France, la CD2E, pôle d’excellence de l’écotransition implanté à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), lance pour la première fois les « Trophées régionaux REV3 ». Ce programme a pour objectif de distinguer et de valoriser les réalisations concrètes et ambitieuses en matière d’écoconstruction et d’écorénovation dans les Hauts-de-France. Récompensant des professionnels aux démarches vertueuses et visant à les soutenir dans leurs pratiques, l’ambition de ce programme est d’inspirer les acteurs régionaux et d’accélérer la transition écologique des entreprises.

La CD2E a ouvert en septembre 2022 l’appel à candidatures pour ce concours qui s’adresse aux différents organismes et entreprises ayant un bâtiment livré dans les Hauts-de-France entre mars 2020 et fin 2022. Cet appel à candidatures s’adresse notamment aux architectes, aux maîtres d’œuvre, aux bureaux d’études, aux constructeurs, aux promoteurs, aux fournisseurs, aux start-up, aux bailleurs ainsi qu’aux collectivités. Les candidats pourront ainsi soumettre leur dossier jusqu’au 4 novembre 2022. La cérémonie officielle de remise des trophées aux lauréats aura lieu mi-décembre 2022 à Lille dans le département du Nord.