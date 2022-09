[Communiqué] Pas-de-Calais : la brasserie Goudale primée aux World Beer Awards 2022

Les résultats du concours World Beer Awards édition 2022 ont été dévoilés en août dernier. Parmi les entreprises primées figure la brasserie Goudale, une enseigne située à Arques, dans le Pas-de-Calais.

Lors de cette compétition récompensant la bière la plus prestigieuse du monde, le fabricant français a reçu 13 médailles au total. Plusieurs de ses boissons ont ainsi été distinguées. Trois médailles d’or ont été attribuées aux bières Goudale Bio, Belzebuth Pink et Goudale Ambrée. Les bières Goudale Rhum Finish, Goudale de Printemps, TSM Blonde, Goudale G et Démon Barley Wine ont décroché une médaille d’argent. Cinq autres étiquettes de la marque, Goudale 0.0, Goudale Rubis, Hop Lager, TSM Brune et Triple Abbaye du Lys, ont obtenu une médaille de bronze.

La brasserie Goudale produit une trentaine de bières différentes. En plus de sa présence sur le marché national, la marque exporte également ses boissons dans plusieurs pays dont l’Australie, les États-Unis et la Chine.