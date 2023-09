[Communiqué] Pas-de-Calais : l’entreprise FENDERTEX® d’Aire-sur-la-Lys à l’édition 2023 du Monaco Yacht Show

L’entreprise FENDERTEX®, établie à Aire-sur-la-Lys dans le département du Pas-de-Calais, est spécialisée dans la production et la commercialisation de bouées d’amarrage. Du 27 au 30 septembre 2023, elle sera présente à l’événement Monaco Yacht Show (MYS). Durant ce salon, elle exposera une large sélection de produits, dont des accessoires et des équipements marins. Les visiteurs découvriront les dernières nouveautés de la marque, comme sa gamme de pare-battage (outil de protection des bateaux) innovant.

Le Monaco Yacht Show est un rendez-vous annuel dédié au monde du yachting de luxe. L’événement est divisé en deux espaces d’exposition, sur l’eau et sur les quais. Au total, plus d’une centaine de super yachts et de tenders (embarcations) de luxe seront exposés par les constructeurs navals pendant quatre jours. Ce sera une occasion pour les acteurs du secteur maritime de démontrer leur savoir-faire et de présenter leurs innovations devant le public et les professionnels.