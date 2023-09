[Communiqué] Pas-de-Calais : implantation de Vivaley, incubateur dédié au sport et au bien-être, à Liévin

L’incubateur d’entreprises Vivaley, implanté au pôle Eurasanté à Liévin (Pas-de-Calais), a été inauguré début septembre. Cette pépinière est dédiée à l’accompagnement des porteurs de projets et des start-up évoluant dans les domaines du sport, de la santé et du bien-être. Un investissement d’un montant de 8 millions d’euros, initié par la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, a été mobilisé pour sa création.

Le site de 4 000 m2 dispose d’espaces de coworking, de laboratoires de recherche et de salles de conférences et de formation. Il est géré par Eurasanté, un accélérateur des innovations en santé et alimentation dans la région Hauts-de-France. À l’heure actuelle, cette pépinière accompagne la société Kobi dans son projet de ticket-restaurant pour le sport et l’entreprise Cycling Tour qui propose des séminaires professionnels à travers des sorties sportives. Elle accueille également dix start-up, dont Holyfat, une entreprise qui développe des encas énergétiques pour les athlètes, et Sportopia, qui conçoit une nouvelle génération de bande de compression musculaire « strapping vibrant ».