[Communiqué] Pas-de-Calais : exposition des équipements de soins d’Acime Frame aux 27es Journées d’ingénierie biomédicale, à Bordeaux

L’Association française des ingénieurs biomédicaux (AFIB) convie chaque année les professionnels du secteur de la santé aux Journées d’ingénierie biomédicale. La 27e édition se tiendra du 27 au 29 septembre 2023 au Palais des congrès de Bordeaux (Gironde). Plus de 300 participants sont attendus à ce rendez-vous.

Cette année, l’événement se focalisera sur les innovations autour des technologies et de l’agilité biomédicale. La société Acime Frame, établie à Rinxent (Pas-de-Calais), exposera sa gamme d’équipements de transfert et de soins pour le secteur médical. Cet industriel conçoit notamment des brancards, des chaises, des fauteuils ambulatoires, des divans, des paravents et un ensemble de mobiliers à destination de l’univers hospitalier.

La participation d’Acime Frame à cette édition 2023 devrait lui permettre de gagner en visibilité auprès des décideurs publics et des acteurs du marché. Cette société trentenaire distribue ses produits dans une trentaine de pays à travers le monde.