[Communiqué] Pas-de-Calais : Cartonneries de Gondardennes et le groupe Arc France vont créer des boules de Noël pour l’Unicef

En 2021, Terre de Verre a mené une opération solidaire consistant à créer et à vendre des boules de Noël en faveur de l’Unicef. Avec l’arrivée des fêtes de Noël et de fin d’année, l’association prévoit de relancer cette initiative. Pour cette édition 2022, elle sera épaulée par deux entreprises originaires du Pas-de-Calais : le spécialiste des emballages en carton Cartonneries de Gondardennes et le groupe verrier Arc France.

Le trio s’est ainsi donné pour mission de produire environ 300 boules qui seront livrées dans des emballages en carton recyclé. Ces modèles inédits seront fabriqués par Philippe Hubert, souffleur de verre chez Arc France, et par Julie Decriem, souffleuse de verre et co-fondatrice de Terre de Verre. Dans le cadre de cette opération, le groupe Arc France va mettre à disposition de l’association ses sites pour y installer des boutiques éphémères (Arc Outlet, La Barcarolle de Saint-Omer…). À l’image de l’édition 2021, l’argent récolté sera reversé à l’Unicef afin de soutenir des projets en faveur des enfants défavorisés.