[Communiqué] Pas-de-Calais : Black Star et Mobivia proposent des pneus reconditionnés de marque Leonard

Les pneus Leonard sont désormais mis en vente dans les enseignes Norauto, Midas, Auto 5 et ATU. Il s’agit de pneumatiques rechapés (c’est-à-dire recyclés en remplaçant certaines parties comme la bande de roulement ou les flancs), usinés dans l’ancienne unité de production de Bridgestone implantée à Béthune (Pas-de-Calais). Ils sont déclinés en plusieurs références comme la 4 Seasons pour les véhicules légers, la 4 Seasons pour les véhicules utilitaires et les Summer 1 et 2 pour les voitures de tourisme.

Cette nouvelle marque a été développée par le groupe Mobivia, spécialisé dans l’entretien automobile, et par sa société partenaire Black Star, un fabricant d’enveloppes rechapées. Selon ces derniers, les pneus Leonard répondent aux prescriptions des réglementations européennes comme l’évitement d’obstacles, la qualité de freinage et l’usure. Ils sont fabriqués notamment avec des modèles usagés qui ont été soumis à une batterie de tests, incluant l’endurance et la vitesse réglementaire.

Pour cette année de lancement, les deux partenaires espèrent produire jusqu’à 250 000 pneus Leonard. À partir de 2026, leur objectif est d’atteindre la barre d’un million de pneus par an.