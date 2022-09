[Communiqué] Pas-de-Calais : Bility fait son retour au Carré des affaires à Calais.

Lors d’un rendez-vous organisé par le Carré des affaires, pépinière d’entreprises de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Littoral Hauts-de-France, la société Bility s’est présentée à l’événement avec d’autres entreprises occupant la zone Marcel-Doret. Elle a annoncé son intégration dans le Carré des affaires à Calais (Pas-de-Calais).

Créée en 2013, Bility est spécialisée dans la conception et dans le développement informatique pour les entreprises. Elle a choisi de faire son retour dans les locaux du Carré des affaires à partir de ce mois de septembre 2022. Avec ce déménagement, son objectif est de créer un site de production opérationnel sur la Côte d’Opale, en plus de son agence établie à Lille (Nord). Selon la société, le Carré des affaires propose également un bon rapport qualité-prix. Par ailleurs, elle ambitionne de renforcer sa visibilité grâce à l’animation et à la proximité avec les autres entreprises sur le site.

Rappelons que l’entreprise Bility a des clients dans les Hauts-de-France et à l’étranger, notamment aux États-Unis. Elle continue d’innover et poursuit son développement en prévoyant d’ouvrir une nouvelle agence à Paris.