[Communiqué] Pas-de-Calais : Barentz International désigné distributeur des produits du groupe Roquette dans le nord de l’Amérique latine

Le groupe Roquette, établie à Lestrem dans le département du Pas-de-Calais, est un fournisseur de protéines d’origine végétale et d’excipients pharmaceutiques. Dans le cadre de son développement à l’international, cet industriel a sélectionné un de ses partenaires commerciaux pour assurer la distribution de ses produits dans la région nord de l’Amérique latine. Il s’agit de la société néerlandaise Barentz International, un revendeur spécialisé dans les ingrédients pour l’industrie pharmaceutique ainsi que pour l’alimentation et la nutrition animale.

Le contrat de distribution couvre l’ensemble de l’Amérique centrale et les Caraïbes. Il s’étend également sur les marchés bolivien, colombien, mexicain et équatorien. Ce nouveau partenariat commercial doit entrer en vigueur au 1er janvier 2024. Il s’inscrit notamment dans le cadre de la continuité et du renforcement d’une collaboration de longue date. Rappelons que ces deux sociétés se sont déjà rapprochées pour fournir des ingrédients pharmaceutiques à l’ensemble du marché européen.