[Communiqué] Pas-de-Calais : augmentation de capital de 10 millions d’euros pour Nxtfood

La société Nxtfood, basée à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais) et spécialisée dans la production d'alternatives végétales à la viande, a annoncé une augmentation de 10 millions d'euros de son capital. Cette restructuration financière a été rendue possible grâce à ses actionnaires historiques Creadev et Roquette Ventures, deux acteurs d'investissement dans les marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé.

Désormais, Nxtfood compte à son actif 40 millions d'euros. La start-up calaisienne a aussi bénéficié d'un soutien financier de 3,5 millions d'euros de la part de Bpifrance dans le cadre du plan France Relance et France 2030 – Alimentation du futur.

Connue sous la marque « Accro », la société regroupe actuellement une douzaine de références de produits mêlant, entre autres, des hachés, des émincés ainsi que des panés et d’autres boulettes. Elle possède une unité industrielle d'une capacité de production de 5 000 tonnes par an. Cet apport financier servira à soutenir son développement commercial.