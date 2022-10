[Communiqué] Pas-de-Calais : agrandissement du site de Mademoiselle Desserts à Tincques.

Le 30 septembre 2022, le groupe Mademoiselle Desserts a inauguré l’extension de son site de production à Tincques, dans le Pas-de-Calais. Cet agrandissement permet à ce spécialiste de la pâtisserie surgelée, destinée aux professionnels, d’accueillir l’activité de son site d’Aubigny, qui n’est plus à la hauteur des exigences qualité. Par ailleurs, il devrait permettre à l’entreprise de renforcer sa capacité de production afin de suivre l’augmentation de la demande pour certains produits.

Avec cette extension de 6 500 m², la surface totale du site de Tincques passe de 8 500 m² à 15 000 m². Cette nouvelle usine de production, qui a reçu la certification BREEAM, est équipée d’une station d’épuration autonome. S’y ajoutent des fluides réfrigérants au CO2 respectueux de l’environnement et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle dispose également d’une salle de pause pensée pour le bien-être des collaborateurs, d’un showroom lumineux et aéré, et de laboratoires R & D modernes.