[Communiqué] Pas-de-Calais : à Arras, présentation des nouveaux produits d’Ingredia au salon Vitafoods 2023

L’entreprise a participé à la dernière édition du salon Vitafoods Europe qui s’est déroulée à Genève (Suisse) du 9 au 11 mai 2023. Cet événement annuel était pour elle l’occasion de dévoiler de nouveaux produits originaux dont le « Bubble Tea Lactium » et le « Spread Up ».

Le premier est un thé vert aromatisé à la pêche. Il est enrichi en Lactium®, un ingrédient naturel fabriqué à partir de protéines de lait par l’entreprise, qui contribue à la gestion du stress et des troubles du sommeil. Le second produit, quant à lui, est une pâte à tartiner hyperprotéinée, sans huile de palme et réduite en sucre.

Rassemblant les acteurs de la chaîne d’approvisionnement nutraceutique, le salon Vitafoods Europe permet à ses participants de développer des relations et de générer de nouvelles opportunités de collaboration.